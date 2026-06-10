DOLORES: UN APREHENDIDO Y SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES TRAS ALLANAMIENTO

En el marco de un operativo llevado adelante por la Delegación de Drogas Ilícitas Dolores, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Municipio y personal de la Jefatura Departamental, en la tarde de ayer se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Repetto de esta ciudad.

La investigación se inició a partir de información recabada por efectivos de la Delegación, con aportes del Municipio, lo que fue puesto en conocimiento de la UFIyJ N° 3, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro. A partir de allí, se desarrollaron tareas investigativas que permitieron reunir elementos probatorios y establecer el presunto modus operandi de un masculino mayor, oriundo de Dolores, quien se dedicaría a la comercialización de estupefacientes.

Con las pruebas reunidas, el Agente Fiscal solicitó la correspondiente orden de allanamiento al Juzgado de Garantías interviniente.

Ya con la orden judicial, el procedimiento se concretó en forma conjunta, logrando el secuestro de sustancias estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Como resultado, se dispuso la aprehensión de un masculino mayor, quien quedó a disposición de la Justicia.