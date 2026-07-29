EL MUNICIPIO SIGUE AVANZANDO CON TRABAJOS DE FRESADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de colocación de fresado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de circulación.

En esta oportunidad, las tareas se realizaron sobre calle Pierrou, entre Álvarez y Ricchieri, contribuyendo a mejorar la seguridad y la comodidad de los vecinos del sector.

Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, las tareas continuarán de acuerdo al cronograma establecido.