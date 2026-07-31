DOLORES: INCENDIO EN EL COMEDOR DE UNA VIVIENDA FUE CONTROLADO POR BOMBEROS

Un incendio se registró este viernes en una vivienda ubicada en calle Capiel al 450, donde el fuego se inició en el sector del comedor, aparentemente a partir de una estufa a leña tipo Tromen.

El incidente provocó daños en el cielo raso, un sillón y otros elementos que se encontraban en el ambiente.

Ante la situación, se hicieron presentes tres unidades de Bomberos, cuyos efectivos trabajaron hasta controlar el foco ígneo; También acudieron un móvil policial y un móvil de la Secretaría de Seguridad, que prestaron colaboración durante el operativo.

El incendio pudo ser controlado y se realizaron las tareas correspondientes para evitar que el fuego se propagara a otros sectores de la vivienda.