EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de circulación para todos los vecinos.

En esta oportunidad, se realizaron trabajos de estabilizado en el Barrio Favaloro, contribuyendo a optimizar la transitabilidad, reforzar la seguridad y brindar una mejor calidad de vida a los vecinos.

Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, las tareas continuarán de acuerdo al cronograma establecido.