Ruta 63 (zona Esquina de Crotto): Encuentran a un hombre sin vida dentro de un auto

Un trágico episodio tuvo lugar en las últimas horas sobre la Ruta 63, a la altura del kilómetro 27.500 (carril ascendente), en el tramo comprendido entre Dolores y Conesa (zona de Esquina de Crotto), donde un hombre fue encontrado fallecido en el interior de un automóvil Peugeot 408 de color gris.