Ruta 63 (zona Esquina de Crotto): Encuentran a un hombre sin vida dentro de un auto

Un trágico episodio tuvo lugar en las últimas horas sobre la Ruta 63, a la altura del kilómetro 27.500 (carril ascendente), en el tramo comprendido entre Dolores y Conesa (zona de Esquina de Crotto), donde un hombre fue encontrado fallecido en el interior de un automóvil Peugeot 408 de color gris.
Según las primeras informaciones que trascendieron, la víctima presentaría una herida cortante en la zona del cuello, lo que motivó el inicio inmediato de una investigación por presunto homicidio. Según se pudo saber, el hombre sería oriundo de la localidad de San Miguel y tendría alrededor de 30 años.
En estos momentos, la zona se encuentra preservada. Personal de la Policía Vial y efectivos de la DDI Dolores ya se encuentran trabajando intensamente en la escena, llevando adelante los peritajes de rigor y recolectando evidencia para esclarecer las circunstancias de este grave hecho.