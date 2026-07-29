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EL CORTE EN EL DISTRIBUIDOR DE CALLE LAMADRID CONTINUARÁ ESTE JUEVES POR OBRAS DE ASFALTADO

La Municipalidad de Dolores informa que este jueves continuará el corte en el distribuidor de calle Lamadrid debido a los trabajos de asfaltado que se están llevando adelante en el sector.

Durante la jornada permanecerá cerrada la mano de ingreso a la ciudad. Quienes deban acceder a Dolores deberán continuar hasta el final del paredón de la Autovía 2, pasando el Canal A, para retomar el acceso e ingresar por la zona del Cementerio.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos y a quienes transiten por el lugar circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la obra, a fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las tareas.

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