EL MUNICIPIO YA REALIZÓ MÁS DE 1.300 CASTRACIONES GRATUITAS EN LO QUE VA DE 2026

La Municipalidad de Dolores, a través del Área de Zoonosis, realizó más de 1.300 castraciones gratuitas a perros y gatos en lo que va de 2026, acercando este servicio a cientos de vecinos y promoviendo el cuidado responsable de las mascotas.

Las castraciones constituyen una de las herramientas más importantes para el control de la población animal. Además de evitar nacimientos no planificados, ayudan a prevenir enfermedades como distintos tipos de cáncer e infecciones, tanto en machos como en hembras, mejorando su bienestar y favoreciendo una vida más larga y saludable.

Al mismo tiempo, estas intervenciones contribuyen a reducir el abandono y el sufrimiento animal, promoviendo una convivencia más responsable entre las mascotas y la comunidad.

Las jornadas de castración gratuita se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, acercando este servicio a los vecinos y garantizando el acceso a una práctica preventiva que beneficia tanto a los animales como a toda la comunidad.