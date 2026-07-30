Dolores – Secuestran moto conducida por un menor tras ser detectada por las cámaras municipales

Personal policial secuestró una motocicleta en la zona de Pierini y Ruta 63, luego de que el rodado fuera identificado a través del sistema de cámaras de seguridad del Municipio.

El procedimiento se realizó en el marco de los controles vinculados a la circulación de motocicletas que, especialmente durante las noches, suelen reunirse y desplazarse en grupo por distintos sectores de la ciudad, generando ruidos molestos y ocasionando reclamos de vecinos.

En este caso, el vehículo era conducido por un menor de edad y había sido individualizado previamente mediante las imágenes registradas por las cámaras municipales.

La motocicleta fue secuestrada y se labraron las actuaciones correspondientes, quedando el procedimiento a disposición de las autoridades competentes.