POR PRIMERA VEZ, JUBILADOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES COBRARÁN EL AUMENTO AL MISMO TIEMPO

Este viernes 31, los empleados municipales percibirán sus haberes con el aumento del 10% correspondiente al mes de julio. Además, por primera vez, los jubilados municipales recibirán ese mismo incremento de manera simultánea con los trabajadores activos.

Este avance fue posible gracias al trabajo articulado entre la Municipalidad de Dolores, a través de la Oficina de Personal y Liquidación de Haberes, y el Instituto de Previsión Social (IPS), que permitió agilizar los tiempos administrativos vinculados a la actualización de los aumentos.

Hasta el momento, la aplicación de estos incrementos para los jubilados municipales podía demorar alrededor de 60 días. Con la implementación de un nuevo sistema de movilidad digital, este proceso se redujo significativamente, permitiendo que los beneficiarios accedan al aumento en el mismo período que los trabajadores en actividad.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando para mejorar sus procesos y brindar respuestas más rápidas y eficientes a los trabajadores y jubilados municipales.