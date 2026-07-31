DOLORES: NUEVOS SECUESTROS DE MOTOS EN OPERATIVOS DE CONTROL

La Secretaría de Seguridad Municipal continúa llevando adelante operativos de control en distintos sectores de la ciudad.

Durante la noche de ayer, fueron secuestradas cuatro motocicletas por circular sin casco, contar con caños de escape adulterados y no poseer la documentación obligatoria para transitar.

Los procedimientos fueron realizados por personal de Tránsito y Seguridad, con intervención del Juzgado Municipal de Faltas.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad que estos controles continuarán desarrollándose de manera permanente con el objetivo de promover una circulación más segura y el cumplimiento de la normativa vigente.