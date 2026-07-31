LA MUNICIPALIDAD AVANZA CON OBRAS EN EL SISTEMA HÍDRICO DE DOLORES

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de prevención y mantenimiento del sistema hídrico de la ciudad con el objetivo de minimizar el impacto que podrían generar eventuales lluvias intensas asociadas al posible fenómeno de El Niño.

En ese marco, el intendente mantuvo una recorrida de trabajo junto a Juan Manuel Hiriart, jefe del Departamento 8 de Hidráulica, para supervisar las distintas intervenciones que se vienen desarrollando.

Entre las tareas más importantes se encuentra la limpieza del Canal A, en el sector de Ruta Provincial 63 y calle Lara, una obra fundamental para optimizar el escurrimiento del agua y favorecer el drenaje en la zona.

Además, finalizaron las reparaciones de los mecanismos de apertura y cierre de las compuertas del Canal 1, dejando el sistema plenamente operativo. Esto permitirá regular el caudal de agua con mayor eficiencia y responder con rapidez ante posibles episodios de precipitaciones intensas.

Durante la recorrida también se evaluó el avance de las acciones que lleva adelante el equipo de Hidráulica como parte de la planificación preventiva que impulsa el municipio.

Estas intervenciones tienen como objetivo dar una respuesta rápida y eficiente ante posibles períodos de lluvias intensas en la ciudad.