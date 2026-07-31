EL MUNICIPIO CONTINÚA CON LAS TAREAS DE LIMPIEZA EN DESAGÜES DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa realizando trabajos de mantenimiento y limpieza en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los desagües y contribuir al adecuado escurrimiento del agua.

En esta ocasión, los trabajos se realizaron en calle San José e Italia, retirando barro, residuos y otros elementos que dificultaban el paso normal del agua. De este modo, se contribuye al correcto escurrimiento y a prevenir inconvenientes en caso de lluvias intensas

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de no arrojar residuos, restos de poda ni materiales de obra en los desagües, colaborando de esta manera con el cuidado de la ciudad y el mantenimiento de los trabajos realizados.