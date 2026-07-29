Dolores

DOLORES CELEBRA EL MES DEL PAYADOR CON EL 16° ENCUENTRO NACIONAL DE PAYADORES “ROBERTO PARODI”

En el marco del Mes del Payador, Dolores se prepara para vivir una nueva edición del Encuentro Nacional de Payadores “Roberto Parodi”, una propuesta que reúne a destacados exponentes de la improvisación, la música y la tradición criolla.
El evento se realizará este viernes 31, a las 20:00 horas, en el Polo Cultural Abel Fleury, ubicado en Mitre y 25 de Mayo, con entrada libre y gratuita.
Durante la jornada se presentarán Roberto Morete, Susana Repetto, Braian Simaldoni, Pablo Gallastegui, Nahuel Giménez, Emanuel Gabotto y Rodrigo Arzani, con la conducción de Mariángel Gabotto. Como parte de la propuesta, las tradicionales payadas de contrapunto serán sorteadas en el momento, haciendo de cada encuentro una experiencia única e irrepetible.
En esta edición también se realizará un homenaje al payador uruguayo Gabriel Luceno, recientemente fallecido. Luceno mantuvo un vínculo especial con Dolores, ciudad que visitó por primera vez en Argentina y con la que construyó una relación entrañable, dejando un recuerdo imborrable en la comunidad.
De esta manera, Dolores invita a vecinos y visitantes a compartir una noche de música, identidad y tradición, celebrando la payada junto a destacados artistas de nuestro país y de la región.
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte