La Policía Federal Argentina desarticula un punto de venta de drogas en la ciudad de Dolores

Tal como informáramos ayer, en la ciudad de Dolores se desarrolló un importante operativo antidrogas que en las últimas horas fue confirmado oficialmente por la Policía Federal Argentina, con la desarticulación de un punto de venta de estupefacientes y la detención de dos personas.

La Policía Federal Argentina, en el marco de los lineamientos dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional, desarticuló un punto de venta dedicado al narcomenudeo que operaba en la Ciudad de Dolores.

Con el resultado de las tareas investigativas desplegadas bajo directivas de la Fiscalía especializada Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro, Secretaría de la Dra. Élida Rossi, dicha adjudicatura le solicitó al Juzgado de Garantías Nº 1 de Dolores a cargo del Dr. Emiliano Lázzari, otorgue las respectivas órdenes de allanamiento para los domicilios investigados.

El procedimiento fue llevado a cabo en horas del mediodía por personal de la División Unidad Operativa Federal Dolores con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Chascomús y la División Operaciones Técnicas Especiales, quienes realizaron dos allanamientos en dos domicilios en el marco de una causa por Infracción a la Ley de Estupefacientes.

En ese marco, se logró desarticular totalmente dicho punto de venta, procediéndose a la detención de los principales investigados: dos masculinos mayores de edad, ambos de nacionalidad argentina, quienes quedaron a disposición de la judicatura mencionada. Asimismo, se efectuó el secuestro de una gran cantidad de cogollos de marihuana, envoltorios de cocaína y dosis fraccionadas de esta misma sustancia, dispositivos telefónicos, dinero en efectivo, tres armas de fuego y municiones calibre 22 y 9 mm.

De esta manera, el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Policía Federal Argentina, reafirma su compromiso en la provincia de Buenos Aires en la lucha permanente contra el narcotráfico.