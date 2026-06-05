RELEVAN AL DIRECTOR DE LA UNIDAD 6 DE DOLORES TRAS 9 MESES EN EL CARGO

En las últimas horas fue relevado el director de la Unidad Penal N° 6 de Dolores, Carlos Martín Olivera. La decisión, ejecutada por la cúpula penitenciaria, pone fin a su ciclo en el establecimiento a menos de un año de su designación.

Olivera había asumido la conducción de la cárcel local a fines de agosto de 2025, con el objetivo de sostener la operatividad y la estabilidad institucional dentro de un establecimiento de gran peso para la región. Sin embargo, exactamente nueve meses después de su llegada, las autoridades resolvieron apartarlo del cargo de manera indeclinable y avanzar con un recambio en la dirección.

La repentina salida de Olivera representa una de las gestiones más cortas que se registren en el historial reciente de la institución en nuestra ciudad.