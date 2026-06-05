NUEVA OBRA HIDRÁULICA EN EL CANAL INCLÁN: PERMITE MEJORAR EL MANEJO DEL AGUA

En el marco de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura hídrica del distrito, se concretó la construcción de una nueva compuerta manual en el Canal Inclán.

Se trata de una obra necesaria que permitirá optimizar los tiempos de manejo del agua, facilitando una administración más eficiente de los caudales y contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema de desagües.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de intervenciones, que forman parte de un plan de mejoras orientado a brindar respuestas más rápidas y eficaces ante distintas situaciones vinculadas al escurrimiento del agua.