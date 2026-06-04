La UCR de Dolores reclamó el respeto de la ordenanza que denomina Plaza Presidente Illia al espacio del Barrio Obrero

Comunicado de Prensa

La Unión Cívica Radical de Dolores presentó formalmente una nota ante el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante solicitando el cumplimiento de la Ordenanza N.º 5346, sancionada en diciembre de 2004, mediante la cual se asignó el nombre de Plaza Presidente Arturo Umberto Illia al espacio público ubicado en el Barrio Obrero.

Afectación de terrenos para Plaza (1) (1)

La presentación surge a raíz de comunicaciones oficiales difundidas recientemente por el Municipio en las que se identifica al espacio público como “Plaza Ulke”, omitiendo la denominación establecida.

La iniciativa fue analizada y acompañada durante la reciente reunión de la Mesa Directiva y dirigentes del partido, donde existió una coincidencia unánime respecto de la necesidad de reclamar el cumplimiento de la ordenanza vigente, preservando así el reconocimiento institucional que la ciudad de Dolores decidió otorgar a una de las figuras más destacadas de la historia democrática argentina.

“Para los radicales, Illia representa mucho más que el nombre de una plaza. Representa una forma de entender la política basada en la honestidad, la austeridad, el respeto por las instituciones y la vocación de servicio. Son valores que siguen plenamente vigentes y que merecen ser recordados y transmitidos a las nuevas generaciones”, expresaron representantes del partido.

Al respecto, Gustavo Bianchi, actual presidente de la Unión Cívica Radical de Dolores y uno de los concejales que acompañó la sanción de la ordenanza en el año 2004, recordó que aquella decisión fue adoptada por unanimidad del Concejo Deliberante.

“Nadie discute ni deja de valorar las mejoras realizadas en el espacio público. Lo que estamos señalando es que las obras deben realizarse respetando las ordenanzas vigentes. En aquel momento existió un amplio consenso para reconocer la figura de Arturo Umberto Illia y asociar ese espacio público a los valores que él encarnó durante toda su vida pública. Las normas sancionadas democráticamente no deberían depender de quién gobierne en cada momento”, expresó.

Finalmente, desde la UCR remarcaron que la historia de Dolores es una construcción colectiva que trasciende a las gestiones de turno y que las decisiones institucionales adoptadas democráticamente forman parte del patrimonio común de los dolorenses. Asimismo, instaron a que se proceda a la correcta señalización del espacio público conforme lo establece la ordenanza vigente, entendiendo que su cumplimiento constituye no sólo una obligación legal, sino también un merecido homenaje a quien sigue siendo un ejemplo de honestidad, austeridad y compromiso democrático para millones de argentinos.

Comité de Distrito

Unión Cívica Radical de Dolores