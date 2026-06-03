HISTÓRICO: LA COMISIÓN DE CULTURA DE DIPUTADOS DECLARÓ A LA TORTA ARGENTINA PATRIMONIO GASTRONÓMICO CULTURAL DE LA NACIÓN

La tradicional Torta Argentina alcanzó un nuevo e histórico reconocimiento: el Congreso de la Nación aprobó el proyecto que la declara Patrimonio Gastronómico Cultural de la Nación, un paso fundamental para preservar, proteger y difundir uno de los símbolos más representativos de la identidad nacional.

La iniciativa reconoce de interés nacional toda su producción, comercialización y difusión, y promueve el resguardo de su receta original mediante su incorporación al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. La Torta Argentina cuenta con antecedentes que respaldan este reconocimiento. Ya había sido declarada patrimonio a nivel local mediante ordenanza municipal y forma parte del Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, con esta declaración nacional, se fortalece su posicionamiento como emblema gastronómico argentino.

Este avance constituye un hito trascendental para continuar fortaleciendo el reconocimiento de la Torta Argentina a nivel nacional. La declaración representa un paso clave en el camino para que, en el futuro, pueda impulsarse su reconocimiento como la torta oficial de los argentinos, consolidando el valor histórico, cultural y gastronómico de este producto nacido en Dolores.

En este sentido, el Intendente Juan Pablo García expresó: “El próximo paso será dialogar con diputados nacionales de distintos bloques para que conozcan la historia de la Torta Argentina y sumar apoyos para que, a través de una ley, sea reconocida como la torta oficial de nuestro país.”

Los fundamentos para la declaración

Su propio nombre representa a toda la Nación; fue creada como homenaje al 25 de Mayo de 1810 y sus tradicionales 25 capas simbolizan aquella fecha fundacional de la historia argentina. Además, se produce y celebra especialmente durante las conmemoraciones patrias, contiene como ingrediente principal al dulce de leche, uno de los productos más característicos de la gastronomía nacional y nació en Dolores, ciudad reconocida como el Primer Pueblo Patrio.

La declaración fue impulsada por los diputados Ramiro Gutiérrez y Nicolás Trotta, quienes promovieron el proyecto que permitió alcanzar este histórico reconocimiento. Durante el tratamiento de la iniciativa estuvieron presentes el Intendente Juan Pablo García, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Ibarra; la Secretaria de Turismo, Inés Barragán; además de emprendedores y emprendedoras de Torta Argentina.