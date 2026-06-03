LA PIZZA DE MATAMBRE QUE LLEVÓ A DOLORES A LO MÁS ALTO

Los Detectives del Salado ganaron Decisión Niñez y representarán a Dolores en la etapa regional junto a los Guardianes del Monte

Lo que comenzó como una pregunta disparatada en un aula rural terminó convirtiéndose en uno de los proyectos educativos más innovadores del distrito.

¿Y si la pizza de matambre fuera un invento dolorense?

A partir de esa hipótesis, los estudiantes de la Escuela Primaria N.º 24 “Bernardino Rivadavia” crearon “Detectives del Salado: El Juego”, una propuesta que combina historia local, investigación escolar, trabajo en equipo y una enorme pizza convertida en tablero de juego.

La iniciativa obtuvo el primer lugar en la etapa local de Decisión Niñez, logrando el pase a la instancia regional donde representará a Dolores junto a otro proyecto destacado del distrito: “Guardianes del Monte”, de la Escuela Primaria N.º 11 “Sol de Mayo”, que obtuvo el segundo lugar.

– Una pizza para investigar la historia

En el juego, los estudiantes se transforman en detectives que deben resolver misterios vinculados con Dolores, el Primer Pueblo Patrio. Para avanzar, hacen girar una flecha ubicada en el centro de una pizza de matambre y responden desafíos relacionados con nueve formas diferentes de investigar: histórica, documental, experimental, descriptiva, explicativa, estudio de caso, correlacional, seccional y longitudinal.

Mientras juegan, descubren personajes como Ramón Lara, Juan Vucetich, Abel Fleury y Aristóbulo del Valle, recorren edificios históricos y aprenden a formular preguntas, buscar evidencias y construir explicaciones.

– Los Guardianes del Monte también dirán presente

La delegación dolorense estará acompañada por los estudiantes de la Escuela Primaria N.º 11 con su proyecto “Guardianes del Monte”, una propuesta que promueve el conocimiento y la conservación de la biodiversidad local a través de senderos interpretativos, exploración de especies nativas, arte, música y ciencia.

De esta manera, Dolores llegará a la instancia regional con dos proyectos que nacieron en escuelas rurales y que tienen algo en común: transformar el juego, la investigación y la participación de los niños en herramientas para construir comunidad.

-Mucho más que una competencia

Más allá de los resultados, ambos proyectos reflejan una idea sencilla pero poderosa: cuando los chicos investigan su propio territorio, hacen preguntas y crean soluciones, la escuela se convierte en un espacio donde la historia, la naturaleza y la identidad local cobran vida.

Y quizás esa sea la mejor noticia de todas.

Porque mientras algunos discuten dónde nació la pizza de matambre, los chicos de Dolores ya demostraron que las mejores ideas nacen cuando hay curiosidad, trabajo en equipo y ganas de aprender.

Ahora los Detectives del Salado y los Guardianes del Monte llevarán esa receta a toda la región.