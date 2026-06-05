CURSO DE PILOTO DE DRONE: CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓN PARA LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

A través de la Secretaría de Producción y junto a la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), la municipalidad continúa impulsando capacitaciones vinculadas a las nuevas tecnologías y la salida laboral.

El municipio presentó un proyecto ante el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, y con esa iniciativa se logró acceder a equipamiento y especialistas para desarrollar esta propuesta formativa.

Más de 30 personas culminaron las prácticas del curso de Piloto de Drones que se realizó en el Aeródromo de Dolores en las instalaciones del Aero Club Dolores incorporando conocimientos y experiencia en una tecnología con cada vez más aplicaciones en áreas como el agro, la seguridad, la comunicación, la fotografía y la logística.