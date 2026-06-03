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Dolorenses en el podio del Kárting KRL

Los hermanos Chirizola compitieron en la tercera fecha del Karting Regional Lezamense.

El pasado fin de semana, en el kartódromo de la ciudad de General Belgrano, se disputó la tercera fecha del certamen, donde los dolorenses Claudio y Timoteo Chirizola tuvieron una destacada actuación.

Claudio logró subir al podio tras finalizar en el tercer lugar en la final, resultado que le permite mantenerse en la segunda posición del campeonato.

Por su parte, Timoteo Chirizola culminó en el sexto puesto en la final y se ubica quinto en el campeonato.

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