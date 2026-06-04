CON UNA NUEVA JORNADA DE FIRMA DE ESCRITURAS, DOLORES SIGUE AVANZANDO EN LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL

El Intendente Juan Pablo García encabezó una nueva jornada de firma de escrituras en el marco del Programa Mi Escritura, Mi Casa, que se lleva adelante a partir del trabajo articulado entre el Municipio y la Escribanía General de Gobierno.

Durante la jornada se firmaron un total de 76 escrituras, distribuidas de la siguiente manera:

* 9 escrituras correspondientes al Instituto de la Vivienda.

* 13 escrituras en el marco de la Ley 10.830.

* 20 escrituras bajo la Ley 24.320.

* 4 escrituras de incorporación al dominio municipal de inmuebles fiscales.

* 30 escrituras por el Plan Familia Propietaria, Ley 11.423.

“Llevar adelante gestiones que den tranquilidad y estabilidad a los vecinos es lo mejor que podemos hacer desde el gobierno municipal”, afirmó el Intendente y agregó: ” Hay familias que esperan años este momento y todos sabemos que el sueño de la casa propia recién se completa cuando se tiene la escritura en mano”.

Estas acciones representan un paso fundamental para que más familias puedan avanzar hacia la seguridad jurídica de sus hogares, consolidando derechos y brindando mayor tranquilidad a cada vecino.

Desde el Municipio agradecieron la colaboración y la asistencia constante brindada por la escribanía General de Gobierno y por todo el equipo de regularización dominial del municipio, cuyo compromiso resulta clave para continuar avanzando en este proceso.