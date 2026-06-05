EL DOLORENSE DIEGO FARÍAS ES EL NUEVO DIRECTOR DE LA UNIDAD 6

Tras el reciente recambio en la conducción, autoridades del SPB oficializaron la designación de Diego Farías como nuevo director de la Unidad Penal N° 6. La decisión de la cúpula marca un giro estratégico clave, apostando por un funcionario de raíces dolorenses para tomar las riendas de una de las instituciones más importantes de la región.

La llegada de Farías ha generado una excelente recepción y expectativas muy positivas, tanto en la comunidad como puertas adentro del establecimiento carcelario. Al ser un hombre de la ciudad, su perfil aporta un conocimiento de la idiosincrasia local y del factor humano, elementos que se consideran fundamentales para garantizar el diálogo, recuperar la estabilidad y fomentar un buen clima de trabajo.

Con este nombramiento, se abre la expectativa de una etapa de mayor previsibilidad institucional, afianzando el vínculo de la dependencia con la sociedad. Desde distintos sectores de la ciudad ya se augura un ciclo de trabajo constructivo, ordenado y de consolidación bajo la nueva gestión. Criterio Online.