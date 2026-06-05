HERENCIA Y VANGUARDIA: el legado de Honorio Siccardi

El 29 de mayo pasado, en el Centro Cultural 25 de Mayo, transcurrió un gran acontecimiento para la Música Argentina: el estreno del primer concierto para violín y orquesta de carácter vanguardista, una obra de autoría del maestro Honorio Siccardi, destacado por haber compuesto más de 250 obras y ser integrante del reconocido Grupo Renovación, entre otras producciones que resaltan su ser innovador.

Esta obra denominada “Concierto para violín y orquesta” (1933) tiene la distinción de haber sido premiada en Estados Unidos por la Edwin Fleisher Collection de Filadelfia en el año 1942; a pesar de esta mención quedó archivada y nunca fue tocada en vida del autor. Sin embargo este viernes se pudo oír a través de su estreno absoluto en una sala repleta que presenció este hecho con notable entusiasmo.

El Concierto contó con el arco mágico de Édua Zádory, violinista húngara de renombre quien entiende e interpreta a Siccardi desde hace varios años. Sebastián Arancibia Navarro fue el pianista, quién además trabajó en la edición de la obra y la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires (OEBA) que logró atravesar el gran desafío técnico y estético de este Concierto. Todo esto se produjo bajo la dirección del Maestro Lucio Bruno Videla, compositor, difusor de la música argentina y presidente de la Asociación Argentina de Compositores. (AAC)

Programa del Concierto:

Repertorio: Wolfgang A. MOZART (1756-1789) Sinfonía no.32 K.318 (1779) Allegro spiritoso – Andante – Primo Tempo Antonín DVOŘÁK (1841-1904) Serenade, Op.22 (1875) IV. Larghetto Honorio SICCARDI (1897-1963) / ESTRENO ABSOLUTO Concierto para violín y orq. (1933 primera versión) Solista: ÉDUA ZÁDORY Músico invitado: SEBASTIÁN ARANCIBIA NAVARRO Edición de Sebastián Arancibia y Lucio Bruno-Videla Marcelo ZANARDO (1962) / ESTRENO ABSOLUTO El sueño de los héroes (2024/25) Un sueño a 110 años Serguéi RAJMÁNINOV (1873-1943) Sinfonía en re menor (1891) Grave-Allegro molto

El concierto estuvo organizado por la Dirección general de educación artística de la Ciudad de Buenos Aires (DGArt) y contó entre su público con autoridades de esta entidad, representantes de embajadas, el propio compositor Marcelo Zanardo y descendientes de Siccardi.

Este estreno es el resultado de la incansable labor conjunta de músicos, editores, directores, familiares de compositores históricos, instituciones afines, quienes demuestran una vez más el valioso compromiso por recuperar y ejercer una verdadera puesta en valor de nuestro patrimonio musical y cultural.

“Herencia y Vanguardia” se presentará el 13 de junio por segunda vez en el Conservatorio Astor Piazzolla, de la ciudad de Buenos Aires, a las 15 hs.