DESPISTE Y VUELCO EN AUTOVÍA 2: CON DOLORENSES INVOLUCRADOS

Un despiste seguido de vuelco en la Autovía N° 2, a la altura del kilómetro 194 se registro este jueves y fue protagonizado por un automóvil Peugeot 308 de color blanco, conducido por un joven de 27 años, domiciliado en Dolores, quien iba acompañado por otro joven de 23 años también dolorense.

Tras el siniestro, ambos ocupantes fueron asistidos por personal médico que acudió al lugar y trasladados al nosocomio local para su evaluación.

Al momento ninguno de los involucrados presentaría lesiones de gravedad, por lo que recibieron el alta médica poco después.

Intervino Emergencias medicas, Policía Vial Dolores, dos unidades de Bomberos y personal de AUBASA.