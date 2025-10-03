AUTORES DOLORENSES FUERON DISTINGUIDOS EN URUGUAY

Literarias |
La institución Versos Compartidos de Canelones, Uruguay dio a conocer el resultado del certamen literario internacional para el rubro Poesía.
Dicho certamen fue ganado por Liliana Beatriz Bonato, de Argentina, 2° fue Jesús Rivero Castro, de Venezuela y 3° Juan Carlos Pirali, de Dolores, Argentina, por su tema “Arriero”.
Por otra parte, las poetisas dolorenses Susana Repetto y Graciela Juárez fueron seleccionadas al igual que los tres premiados para participar en la edición de un libre con obras del citado concurso.
el texto de la obra de Pirali es el siguiente:
ARRIERO
Vigorosa figura de centauro
encarnada en el nombre del arriero,
peregrino de rústica tarea
por paisajes de llanos y de cerros.
Fue Qujote afrontando tempestades
en un rumbo cerril de pampa y cielo,
y bebió la distancia paso a paso
para vencer las huellas del desierto.
Con un son de pezuñas y mugidos
alegró sus oídos tierra adentro.
Los ocasos lo vieron en la tregua,
vigilante soldado del arreo.
Cuando el manto barcino de la noche
se tendió sobre el campo con su acecho,
el recado fue cama al intemperie
que calmó la fatiga en el sosiego.
Hermanado al destino de las leguas
con sus años gastados y en repecho,
se marchó sobre el lomo de su oscuro
entregado al impulso del progreso.
Autor: Juan Carlos Pirali