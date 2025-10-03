AUTORES DOLORENSES FUERON DISTINGUIDOS EN URUGUAY

Literarias |

La institución Versos Compartidos de Canelones, Uruguay dio a conocer el resultado del certamen literario internacional para el rubro Poesía.

Dicho certamen fue ganado por Liliana Beatriz Bonato, de Argentina, 2° fue Jesús Rivero Castro, de Venezuela y 3° Juan Carlos Pirali, de Dolores, Argentina, por su tema “Arriero”.

Por otra parte, las poetisas dolorenses Susana Repetto y Graciela Juárez fueron seleccionadas al igual que los tres premiados para participar en la edición de un libre con obras del citado concurso.

el texto de la obra de Pirali es el siguiente:

ARRIERO

Vigorosa figura de centauro

encarnada en el nombre del arriero,

peregrino de rústica tarea

por paisajes de llanos y de cerros.

Fue Qujote afrontando tempestades

en un rumbo cerril de pampa y cielo,

y bebió la distancia paso a paso

para vencer las huellas del desierto.

Con un son de pezuñas y mugidos

alegró sus oídos tierra adentro.

Los ocasos lo vieron en la tregua,

vigilante soldado del arreo.

Cuando el manto barcino de la noche

se tendió sobre el campo con su acecho,

el recado fue cama al intemperie

que calmó la fatiga en el sosiego.

Hermanado al destino de las leguas

con sus años gastados y en repecho,

se marchó sobre el lomo de su oscuro

entregado al impulso del progreso.

Autor: Juan Carlos Pirali