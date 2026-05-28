FINALIZÓ LA “CÁTEDRA DE IDENTIDAD DOLORENSE”: UN VIAJE POR LA HISTORIA, LA CIENCIA Y LA CULTURA DE NUESTRA CIUDAD

Se llevó adelante la última clase de la Cátedra de Identidad Dolorense, cerrando un ciclo de 12 encuentros que convocó a vecinos, estudiantes, instituciones y profesionales a reflexionar sobre las raíces, el patrimonio y el futuro de Dolores.

La clase de cierre, titulada “Historia de los Símbolos en Dolores”, estuvo a cargo de Alfredo Meckievi, quien realizó un recorrido histórico sobre la evolución de la bandera argentina desde su creación hasta la actualidad, además de profundizar en la historia y el significado de los símbolos municipales de Dolores.

Durante el encuentro también se abordaron temas vinculados al escudo municipal, la bandera de la ciudad y los protocolos que acompañan a cada uno de estos emblemas, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de todos los dolorenses.

La Cátedra de Identidad Dolorense concluye así una enriquecedora propuesta cultural y educativa que permitió conocer, reflexionar y reencontrarse con el valioso patrimonio histórico y cultural de la ciudad.