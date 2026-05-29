JÓVENES DOLORENSES CREAN UNA HUERTA INTELIGENTE QUE PODRÍA LLEGAR A LAS ESCUELAS DEL DISTRITO

Un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional Secundaria de Dolores está desarrollando una innovadora huerta escolar automatizada con sistema de autoriego, un proyecto que une tecnología, sustentabilidad y alimentación saludable, y que será presentado tanto en el programa Decisión Niñez como en la próxima Feria de Ciencias.

La propuesta nació de una pregunta sencilla: ¿Cómo lograr que las huertas escolares produzcan más alimentos y requieran menos mantenimiento? A partir de ese desafío, los estudiantes comenzaron a diseñar un sistema capaz de detectar cuándo la tierra necesita agua y activar automáticamente el riego.

El proyecto combina sensores, electricidad, automatización y trabajo colaborativo para crear una herramienta que pueda ser utilizada en escuelas, comedores y espacios comunitarios. Además de producir verduras frescas, la iniciativa promueve el aprendizaje práctico, el cuidado del ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.

La idea también responde a una necesidad concreta. Actualmente muchas escuelas reciben frutas a través del Servicio Alimentario Escolar y, en ocasiones, existen excedentes que pueden aprovecharse mejor. Los estudiantes proponen complementar esa alimentación con verduras frescas producidas localmente en huertas escolares, fortaleciendo así hábitos saludables y el acceso a alimentos de calidad.

Más allá de la tecnología, el proyecto pone en valor el compromiso de los jóvenes con su comunidad. Cada componente fue pensado, probado y mejorado por los propios estudiantes, que transformaron el aula en un espacio de investigación y desarrollo.

Con la mirada puesta en Decisión Niñez y la Feria de Ciencias, los jóvenes esperan compartir su experiencia y demostrar que la innovación también puede surgir desde las escuelas públicas, cuando el conocimiento se pone al servicio de resolver problemas reales.