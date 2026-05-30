Quiero hacer público mí profundo agradecimiento a todas las personas que ayudaron a mí esposo Carlos Luchetti durante su internación hasta el momento de su partida.

Al Sanatorio Dolores, a todo el personal en especial al de terapia intensiva que fue donde estuvo desde su ingreso hasta su deceso.

Al equipo de Sinapsis x su contención en el momento del traslado.

Al Dr Miguel Ruvira su médico de cabecera durante años.

A la Dra Florencia Andreatta su cardióloga que me entregaba toda la medicación cada vez que la necesitaba.

Y a todas las personas que acompañaron y me siguen sosteniendo después de su partida.

Muchas Gracias

Mónica Domínguez

dni 10.099. 844.