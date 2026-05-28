LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: AVANZAN LOS TRABAJOS DE ZANJEO Y DESAGÜES EN LA CIUDAD

Las cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos sectores con el objetivo de mantener una ciudad más limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos los vecinos.

En esta oportunidad, las tareas se concentraron en la zona de calle Lara al 900, donde se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües, zanjeos y conductos.

Estas acciones son fundamentales para favorecer el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, especialmente ante lluvias intensas.

Desde el Municipio también solicitan la colaboración de los vecinos, evitando arrojar basura, restos de obra o poda en la vía pública y en los desagües, para garantizar que los trabajos realizados puedan mantenerse en el tiempo.