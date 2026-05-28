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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: AVANZAN LOS TRABAJOS DE ZANJEO Y DESAGÜES EN LA CIUDAD

Las cuadrillas municipales continúan trabajando en distintos sectores con el objetivo de mantener una ciudad más limpia, ordenada y en mejores condiciones para todos los vecinos.
En esta oportunidad, las tareas se concentraron en la zona de calle Lara al 900, donde se realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües, zanjeos y conductos.
Estas acciones son fundamentales para favorecer el correcto escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, especialmente ante lluvias intensas.
Desde el Municipio también solicitan la colaboración de los vecinos, evitando arrojar basura, restos de obra o poda en la vía pública y en los desagües, para garantizar que los trabajos realizados puedan mantenerse en el tiempo.
Asimismo, informaron que estas tareas continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, de acuerdo con el cronograma establecido por el Área de Obras y Servicios Públicos.

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Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
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