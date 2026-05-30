La Nación publicó hoy en su edición impresa: DOLORES QUIERE TENER LA TORTA OFICIAL DEL PAÍS

Creada hace más de 100 años, la Torta Argentina va por un nuevo título

Joaquín Lanfranchi – LA NACION

DOLORES.– La garúa fría de otoño que cae sobre la plaza principal de Dolores evoca, inevitablemente, a lo que podría haber ocurrido el 25 de Mayo de 1810. Mito o realidad, el clima tendió un puente histórico hacia la 12ª Fiesta de la Torta Argentina, evento que homenajea la fecha patria y a la torre de 25 capas de masas muy finas y de dulce de leche creada hace más de 100 años.

Cientos de fanáticos del dulce de leche se acercaron al encuentro y, de paso, dejaron su firma para impulsar el proyecto que busca reconocer al producto como la torta oficial del país.

El eje central del evento fue este año embajador al chef pastelero Damián Betular, giró en torno a las mujeres productoras participantes de esta edición, que exhibieron más de 3000 kilos de Torta Argentina y compitieron para que su versión lograra el primer premio. El domingo 25 la versión de la torta de Bárbara Carreño, de 20 años, fue la elegida por el jurado (integrado por el chef Edgardo Noe, conocido como “Mamá Brune”, con millones de seguidores en redes sociales, y la cocinera y publicista Silvia Trillo, alias Alina) y la convirtió en la nueva embajadora de la fiesta.

Un poco de historia

La histórica Torta Argentina fue creada a fines del siglo XIX por mujeres uruguayas que trabajaban en negocios gremiales. Para un 25 de Mayo, en conmemoración de la fecha patria, hicieron la torta con alimentos y le dieron forma, inspirándose en la Plaza Castelli y las calles del pueblo.

“Los criterios a tener en cuenta para hacer la mejor Torta Argentina son la calidad de la masa, cómo está hecha, si está sobrecocida o no. Hay que usar productos de calidad. Especialmente la manteca y los huevos. Después, obviamente, la calidad del dulce de leche y la cobertura”, explicó Betular. “Esas son las tres cosas indispensables”, agregó.

Almendra, agregó que las capas no sean altas ni esponjosas, porque la idea de esta torta es que no sea un bizcochuelo. La capa debe ser muy fina, como si simulara un pionono, más seco, pero no tanto como un rogel. Es un intermedio, por eso es complejo explicarlo. Cuando busqué platonarlo las redes, eso es rogel, es un pionono o qué”.

Y sugiere: “Para que sea perfecta tienen que ver todos esos detalles. Se tiene que notar esta alternancia entre capa y dulce de leche, capa y dulce de leche, sin que la masa sea esponjosa y sin que el dulce de leche sea chato”.

“No hay otra torta que represente mejor a la Argentina por su historia, su nombre, su origen y su tradición”, afirman desde la municipalidad.

Dolores, organizadores de la fiesta, destacan: “El desafío generacional fue uno de los puntos destacados de esta edición, ya que las productoras son mujeres +55. En la previa de la fiesta, el municipio anunció la intención de impulsar una ‘Escuela de la Torta Argentina’, pensada para preservar la receta, formar nuevas generaciones y fortalecer el valor cultural y turístico de la tradición dolorense”.

“Es fundamental formar a las nuevas generaciones”, asegura Mambruni. “Fui docente en varias escuelas de cocina y esta torta necesita ser enseñada para que no se pierda”.

Uno de los pasos hacia esa iniciativa fue la popularidad que ganó la Torta Argentina cuando Damián Betular la llevó al programa MasterChef, donde participantes del reality hicieron la receta.

“Soy tan dolorense como la Torta Argentina, así que ustedes saben el orgullo que me da ser su embajador. Tiene mucho de esta ciudad, que también tiene el carnaval, la Fiesta de la Guitarra, el parque termal, las ventas del pueblo… y es bueno que ahora esté transformándose en una gran ciudad, es un honor para mí”, expresó Betular sobre el reconocimiento.

La torta oficial del país

En Dolores están convencidos de que la torta merece ese reconocimiento. “Es una masa con mucha historia que representa mejor que nadie al país”, señaló Betular. “Tiene muchas cualidades: se creó para celebrar un 25 de Mayo, uno de los ingredientes principales es el dulce de leche y estamos en el primer pueblo patrio”, agregan desde la Dirección de la Producción de la Municipalidad.