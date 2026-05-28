UNA JOVEN DE DOLORES FALLECIÓ TRAS CAER DE UN 5TO PISO EN LA PLATA

Sucedió en las primeras horas de este jueves. La policía inició una investigación por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado este jueves por la mañana.

El hallazgo lo reportaron vecinos al 911, fuentes del caso indicaron que el cuerpo se halló al pie de un edificio ubicado en 55 entre 13 y 14 (N 942). En ese marco oficiales de la Comisaría Primera acudieron al lugar del hecho y acreditaron que la fallecida era una mujer de 31 años, oriunda de Dolores y residente del 5D.

La Policia ingreso al departamento y acreditaron que no habría accesos forzados ni faltantes, esto en principio descarta la presencia de otra persona.

Ante esto, y desde la investigación a cargo del fiscal Juan Menucci (UFI 5) el expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.