LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES ENTREGÓ EQUIPAMIENTO A LA ESCUELA PRIMARIA N°7

El Intendente Juan Pablo García, junto al Director de Educación, Ramiro Blasi, realizó la entrega de distintos elementos a la Escuela N°7, que fueron recibidos por su Directora, Elsa Robles.

En esta oportunidad, se entregaron un microondas, una multiprocesadora y una heladera, con el objetivo de acompañar y mejorar las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

Además, durante el año pasado y el inicio de este año, la institución recibió distintas intervenciones en materia de infraestructura.