DestacadoDolores

EL MUNICIPIO AVANZA CON TRABAJOS DE FRESADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de colocación de fresado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de transitabilidad para todos los vecinos.
En esta oportunidad, las tareas se desarrollaron sobre calle 3 de Febrero, entre Colón y Balcarce.
Desde el Área de Obras Públicas informaron que, mientras las condiciones climáticas lo permitan, las tareas continuarán de acuerdo al cronograma establecido.
ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte