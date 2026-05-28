La UCR de Dolores realizará la primera Peña Radical de la nueva conducción partidaria

La Unión Cívica Radical de Dolores realizará este viernes 29 una nueva edición de la Peña Radical, que marcará el primer encuentro político abierto luego del acuerdo de unidad alcanzado recientemente para la renovación de autoridades partidarias.

La nueva conducción del Comité de Distrito, integrada por representantes de los distintos sectores internos del radicalismo local, comenzará así una etapa orientada al debate, la participación y la construcción colectiva de una alternativa política para la ciudad.

La actividad se desarrollará desde las 20:30 hs en la Casa Radical de calle Vucetich 38 y tendrá como eje el intercambio de ideas y opiniones sobre algunos de los temas que atraviesan la realidad política local:

* El rumbo del gobierno municipal.

* El rol y los desafíos de la oposición.

* El radicalismo que se necesita construir hacia el futuro.

El presidente del Comité de Distrito, Gustavo Bianchi, señaló que “el radicalismo tiene la responsabilidad de volver a discutir el presente y el futuro de Dolores, en un contexto donde vemos con preocupación una gestión municipal que, transcurrida ya más de la mitad de su mandato, todavía no ha presentado propuestas ni políticas claras para impulsar la producción, el empleo y el desarrollo de nuestra ciudad”.

Además, remarcó que “la Peña busca consolidarse como un espacio abierto, plural y participativo, donde cada vecino, afiliado o simpatizante pueda expresar su mirada y aportar ideas para construir una alternativa moderna y transformadora para Dolores”.

La convocatoria está abierta a afiliados, simpatizantes y vecinos interesados en participar del intercambio.

📍 Casa Radical – Vucetich 38

🕣 Viernes 29 – 20:30 hs