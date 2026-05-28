CPR DOLORES SECUESTRA MOTO SIN PATENTE Y SIN DOCUMENTACIÓN

Personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de Dolores secuestró una moto durante una recorrida preventiva.

El procedimiento se llevó a cabo cuando los efectivos interceptaron una moto Zanella 150 que circulaba sin dominio colocado. Al solicitarle la documentación al conductor, un hombre domiciliado en Dolores, constataron que carecía de la misma. El conductor circulaba sin casco al momento de la identificación, en infracción a las normas de tránsito vigentes.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del rodado, quedando a disposición de las autoridades competentes.