DOLORES – BRUTAL GOLPIZA A UNA JOVEN EN SU CASA: UNA LA ATACABA Y OTRA FILMABA

Un violento episodio se registró el martes 28 de mayo en Dolores, cuando una joven de 24 años fue agredida dentro de su propio domicilio de calle Bolívar por dos mujeres.

Según pudo saber, las agresoras, de 32 y 34 años, se presentaron en la vivienda y, mientras una de ellas golpeaba a la víctima, la otra filmaba la secuencia con su teléfono celular.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron signos de violencia en el rostro de la joven, quien decidió iniciar acciones legales por las lesiones sufridas.

La causa fue caratulada como “violación de domicilio, lesiones leves y hurto”, el hecho expone un alto grado de violencia y es investigado por las autoridades

Interviene la UFI y Juzgado N° 3, a cargo del Dr. Marcos Scoccimarro.