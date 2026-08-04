VACACIONES DE INVIERNO: RÉCORD HISTÓRICO DE VISITANTES Y RECAUDACIÓN EN EL PARQUE TERMAL DE DOLORES

Mientras la actividad turística atraviesa un contexto complejo en gran parte del país, Dolores registró las mejores vacaciones de invierno de su historia, consolidando el crecimiento del turismo local gracias a una estrategia sostenida de promoción, planificación y desarrollo.

El Parque Termal de Dolores volvió a alcanzar un récord histórico durante las vacaciones de invierno 2026. En las dos semanas del receso invernal recibió 7.670 visitantes, la cifra más alta registrada para este período, lo que representa un 29% más que en 2025, cuando ingresaron 5.944 personas.

El crecimiento también se reflejó en la actividad económica. La recaudación alcanzó los 107,6 millones de pesos, un 102% superior a la obtenida durante las vacaciones de invierno del año pasado y más de diez veces superior a la registrada en 2023, cuando fue de $9,7 millones, confirmando el crecimiento sostenido del principal atractivo turístico de la ciudad.

A estos resultados se suma una ocupación hotelera promedio del 80%, con establecimientos que alcanzaron el 100% de ocupación, como el Resort Spa, Casas de Spa y Los Quinchitos, mientras que otros registraron niveles de entre el 50% y el 95%.

Estos números adquieren aún mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto nacional. Durante estas vacaciones de invierno, distintos informes oficiales de la provincia de Buenos Aires reflejaron una caída superior al 20% en la actividad turística, con una disminución en la cantidad de viajeros, el consumo y los niveles de ocupación.

En Dolores, la promoción permanente del Parque Termal y de los atractivos locales, la firma de convenios con instituciones y empresas, la presencia en ferias nacionales, las campañas de difusión, las promociones comerciales y el acompañamiento a eventos deportivos, culturales y recreativos forman parte de un trabajo planificado que hoy muestra resultados concretos.

“Estos resultados son el fruto de una decisión que tomamos desde el primer día: trabajar para que Dolores sea un destino turístico durante todo el año. Detrás de cada visitante hay planificación, promoción, inversión y un trabajo permanente junto al sector privado para que cada vez más personas elijan nuestra ciudad”, expresó el intendente Juan Pablo García.

“Cuando crece el turismo, crecen también nuestros comercios, la gastronomía, los alojamientos y el trabajo de muchos dolorenses.”, agregó.