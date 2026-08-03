TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CANAL LA PICASA

La Dirección Provincial de Hidráulica y la Municipalidad de Dolores, continúan desarrollando trabajos conjuntos de mantenimiento y prevención en distintos sectores del sistema hídrico, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y minimizar el impacto que podrían generar eventuales lluvias intensas.

En ese marco, se avanza con la limpieza del canal La Picasa, en el tramo comprendido entre la Autovía 2 y la calle Negri. Las tareas consisten en la remoción de sedimentos y vegetación acumulada que obstruían el cauce y dificultaban el normal escurrimiento del agua.

Asimismo, está prevista la limpieza integral del sector del puente ubicado sobre calle Negri, una intervención que permitirá optimizar el funcionamiento del canal y garantizar el correcto drenaje.