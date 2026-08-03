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EL MUNICIPIO REALIZÓ TRABAJOS DE PINTURA EN LA ESCUELA N.º 10

La Municipalidad de Dolores continúa realizando tareas de mejora en establecimientos educativos de la ciudad, atendiendo las necesidades de las instituciones y acompañando el mantenimiento de sus instalaciones.
En esta oportunidad, se llevaron adelante trabajos de pintura en la Escuela N.º 10, que permitieron renovar los distintos sectores del establecimiento y mejorar su estado general. Estas tareas contribuyen a brindar un entorno más seguro, cuidado y agradable para toda la comunidad educativa.
Desde el Municipio se continúa acompañando a las instituciones educativas con acciones que contribuyen a que los niños y niñas desarrollen sus actividades cotidianas en un entorno adecuado, favoreciendo el aprendizaje y el bienestar dentro de la escuela.

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