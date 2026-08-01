UN DOLORENSE INVOLUCRADO EN UN SINIESTRO QUE TERMINÓ CON DESPISTE Y VUELCO

Autovía 2 hm 201- Este sábado se registró un siniestro vial protagonizado por dos vehículos, que dejó como saldo varias personas asistidas y trasladadas al Hospital San Roque de Dolores para su evaluación médica.

El hecho se produjo cuando un Volkswagen Polo de color blanco, conducido por un hombre de 27 años, domiciliado en Dolores, habría impactado por alcance contra la parte trasera de un Volkswagen Suran de color negro.

En este último vehículo circulaba un hombre de 50 años, acompañado por una mujer de 45, un hombre de 49 y dos menores de 10 años, todos domiciliados en Valentín Alsina.

Como consecuencia del impacto, ambos rodados se despistaron, quedando el Volkswagen Polo sobre el cantero central, mientras que el Volkswagen Suran terminó sobre la banquina derecha.