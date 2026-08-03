DestacadoDolores

MÁS CONTROL, MÁS ORDEN: CONTINÚAN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS DE TRÁNSITO EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando operativos preventivos de tránsito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el orden, promover el respeto por las normas y contribuir a una convivencia más segura para todos los vecinos.
Los controles se llevan adelante de manera coordinada entre distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad, con presencia permanente en diferentes puntos y horarios.
Durante los operativos se verifica la documentación obligatoria, el uso de los elementos de seguridad, el cumplimiento de las normas de tránsito y se realizan controles sobre motos y autos, procediendo al secuestro de aquellos que presentan irregularidades.
Desde el Municipio se recuerda a la comunidad que estos controles continuarán desarrollándose de manera permanente con el objetivo de promover una circulación más segura y el cumplimiento de la normativa vigente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

Farmacia de Turno en Dolores

Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte