MÁS CONTROL, MÁS ORDEN: CONTINÚAN LOS OPERATIVOS PREVENTIVOS DE TRÁNSITO EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando operativos preventivos de tránsito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de fortalecer el orden, promover el respeto por las normas y contribuir a una convivencia más segura para todos los vecinos.

Los controles se llevan adelante de manera coordinada entre distintas áreas municipales y las fuerzas de seguridad, con presencia permanente en diferentes puntos y horarios.

Durante los operativos se verifica la documentación obligatoria, el uso de los elementos de seguridad, el cumplimiento de las normas de tránsito y se realizan controles sobre motos y autos, procediendo al secuestro de aquellos que presentan irregularidades.