JORGE DOMÍNGUEZ Y MILENA SUÁREZ INTENSIFICAN LA AGENDA OPOSITORA EN DOLORES CON UNA SERIE DE DENUNCIAS Y PRESENTACIONES

Los dirigentes de La Libertad Avanza en Dolores, Jorge Domínguez y Milena Suárez, profundizaron en los últimos meses su actividad política a través de una serie de denuncias administrativas, presentaciones formales y cuestionamientos públicos vinculados a distintas áreas de la gestión municipal.
Ambos, que además ocupan responsabilidades políticas y de gestión dentro del gobierno nacional de Javier Milei, vienen desarrollando una estrategia de control y seguimiento sobre la administración local, utilizando herramientas institucionales para solicitar información, impulsar investigaciones y reclamar mayores niveles de transparencia.
Entre las principales presentaciones realizadas se encuentran una denuncia administrativa vinculada a la administración del Parque Termal, a partir de observaciones formuladas por el Honorable Tribunal de Cuentas; una denuncia para que se investigue la ejecución del Fondo Educativo 2024 y las contrataciones realizadas con recursos destinados a establecimientos educativos; y un reclamo formal dirigido al Departamento Ejecutivo solicitando medidas para reforzar los controles de tránsito y mejorar la seguridad vial en distintos sectores de la ciudad.
A estas iniciativas se suman otros pedidos de información y presentaciones públicas impulsadas por ambos dirigentes, que en los últimos meses concentraron buena parte de la actividad opositora en Dolores.
En paralelo, Domínguez y Suárez mantienen una activa participación en la construcción política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ambos forman parte de los encuentros regionales del espacio y participan de las actividades organizadas por los principales referentes bonaerenses, en línea con la estrategia de fortalecimiento territorial del oficialismo nacional.
Con esta agenda, los referentes libertarios buscan instalar temas vinculados a la transparencia, el control de la gestión pública, la seguridad y el funcionamiento del Estado municipal, consolidando una presencia política sostenida tanto en el plano local como dentro de la estructura bonaerense de La Libertad Avanza.