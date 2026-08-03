JORGE DOMÍNGUEZ Y MILENA SUÁREZ INTENSIFICAN LA AGENDA OPOSITORA EN DOLORES CON UNA SERIE DE DENUNCIAS Y PRESENTACIONES

Los dirigentes de La Libertad Avanza en Dolores, Jorge Domínguez y Milena Suárez, profundizaron en los últimos meses su actividad política a través de una serie de denuncias administrativas, presentaciones formales y cuestionamientos públicos vinculados a distintas áreas de la gestión municipal.

Ambos, que además ocupan responsabilidades políticas y de gestión dentro del gobierno nacional de Javier Milei, vienen desarrollando una estrategia de control y seguimiento sobre la administración local, utilizando herramientas institucionales para solicitar información, impulsar investigaciones y reclamar mayores niveles de transparencia.