PINAMAR: SECUESTRAN FENTANILO, CIENTOS DE MEDICAMENTOS VENCIDOS Y SELLOS MÉDICOS APÓCRIFOS

En el marco de una investigación por delitos contra la salud pública, la policía allanó un domicilio en Pinamar. Un hombre resultó imputado tras el hallazgo de un alarmante arsenal de fármacos caducados y recetas falsificadas.

En las últimas horas, un operativo policial realizado en la ciudad de Pinamar dejó al descubierto lo que se presume sería un grave entramado de falsificación y riesgo para la salud pública. Tras un allanamiento ordenado por la Justicia, se incautó una preocupante cantidad de medicamentos vencidos —incluyendo estupefacientes de uso estricto como el fentanilo— y material médico presuntamente apócrifo.

El procedimiento fue solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFID) N° 8 de General Madariaga y avalado por el Juzgado de Garantías N° 1 de Dolores. El operativo tuvo lugar en una propiedad ubicada en las inmediaciones de las calles Del Cangrejo y Apolo.

Según fuentes ligadas a la investigación, este procedimiento es el resultado del avance de una causa que comenzó con allanamientos el pasado 22 de julio en Pinamar y Santa Clara del Mar. En aquella oportunidad, las autoridades habían secuestrado una ambulancia, teléfonos celulares y una primera tanda de medicamentos que presentaban un amplio margen de vencimiento, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Al irrumpir en el domicilio, los efectivos policiales se encontraron con un escenario alarmante. El inventario de lo incautado incluye cientos de insumos fuera de su fecha de caducidad, lo que representa un grave peligro para la salud de potenciales pacientes.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron 100 ampollas de fentanilo, 125 de psicofármacos, 134 de sedantes, y decenas de ampollas de antiespasmódicos, adrenalina, corticoides, antiarrítmicos, antieméticos y glucosa. A esto se sumó una enorme cantidad de medicación en comprimidos (sedantes, antiinflamatorios, antialérgicos, entre otros), también vencidos.

Más allá de los fármacos, el aspecto más grave de la investigación apunta a la presunta falsificación de documentos públicos y privados. Los agentes secuestraron 14 sellos correspondientes a distintos profesionales médicos y personal de salud. Además, se incautaron recetarios de hospitales regionales sin autorización, recetas médicas selladas sin firma y otras con firmas de profesionales, pero sin el consentimiento de los mismos.

El hallazgo incluyó también planillas de traslados médicos con rúbricas presuntamente falsificadas y certificados de psicofármacos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, los cuales se encontraban sellados y firmados, pero en blanco.

Durante el procedimiento, las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba con una habilitación provincial, pero carecía de la autorización de la Municipalidad de Pinamar, por lo que se procedió a su inmediata clausura.

Como resultado de las diligencias, un hombre mayor de edad fue notificado formalmente de la formación de la causa (bajo el art. 60 del Código Procesal Penal). La Justicia lo investiga por la presunta comisión de los delitos de atentar contra la salud pública, estafa, falsa denuncia, infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal (falsificación y uso de documentos falsos), y usurpación de títulos y honores.

La fiscalía interviniente avaló lo actuado por el personal de la zona vial La Costa y elevó las actuaciones al juzgado de garantías para solicitar formalmente la detención del imputado en las próximas horas.