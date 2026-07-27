¡Nueva pista de hielo en Mundo Marino! 50% de descuento para vecinos de Dolores y la región

Termina julio, pero todavía queda tiempo para una escapada inolvidable. Si te faltaba un plan para estos días, la nueva pista de hielo de Mundo Marino y las aguas de Termas Marinas Park te esperan con promociones exclusivas para los residentes de nuestra zona antes de que finalice la promoción.

La diversión en la Costa Atlántica sigue a pleno y, si estás buscando “ese” plan de último momento para disfrutar cerca de casa, la combinación de naturaleza, adrenalina y relax tiene una propuesta irresistible. Mundo Marino y Termas Marinas Park recuerdan a los vecinos de la región que hasta el 2 de agosto pueden disfrutar de sus instalaciones con beneficios exclusivos.

La gran estrella de esta temporada ha sido, sin dudas, la nueva pista de hielo 100% real de Mundo Marino. Como podés ver en el video que acompaña esta nota / mirá el video aqui es el escenario ideal para desafiar el equilibrio en familia, donde los tropezones son parte del juego y las risas nunca faltan.

Pero la experiencia va mucho más allá del patinaje. El parque ofrece un recorrido integral que incluye:

Meriendas únicas: La posibilidad de tomar algo rico con vista directa a las piletas de los delfines.

La posibilidad de tomar algo rico con vista directa a las piletas de los delfines. Contacto animal: Los más chicos pueden vivir la experiencia de alimentar a los animalitos en la nursery del tradicional Safari.

Del hielo al “modo playa”

Para quienes buscan escapar de las bajas temperaturas, Termas Marinas Park ofrece el contraste perfecto. Con sus piscinas de aguas termales a distintas temperaturas, el parque invita a activar el “modo playa” rodeados del entorno natural de Punta Rasa.

¡Últimos días del beneficio exclusivo!

Lo más destacado para aprovechar en estos últimos días es el alivio para el bolsillo. Pensando en el turismo de cercanía, ambos parques mantienen vigente esta promoción imperdible y exclusiva para los vecinos de Dolores y toda la región, solo hasta el 2 de agosto:

50% de DESCUENTO en el valor de las entradas.

en el valor de las entradas. Financiación: Posibilidad de abonar hasta en 9 cuotas sin interés.

¡Es el momento justo para armar esa salida en familia! A no quedarse con las ganas: abrigos listos, patines preparados y a disfrutar.