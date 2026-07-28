EL MUNICIPIO AVANZA CON LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DESAGÜES

La Municipalidad de Dolores continúa fortaleciendo las tareas de limpieza de desagües y conductos, desarrollándolas de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad.

En esta ocasión, los trabajos se realizaron en la esquina de Olavarría y Campagne, retirando barro, residuos y otros elementos que dificultaban el paso normal del agua. De este modo, se contribuye al correcto escurrimiento y a prevenir inconvenientes en caso de lluvias intensas.

Desde el Municipio se recuerda a los vecinos que el compromiso ciudadano resulta fundamental para que los trabajos puedan perdurar en el tiempo. Es importante no arrojar basura, restos de poda ni materiales de obra en los desagües.

Los trabajos continuarán en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con el cronograma previsto por el Área de Obras y Servicios Públicos.