EL MUNICIPIO INFORMA CORTES TEMPORARIOS EN EL DISTRIBUIDOR DE CALLE LAMADRID POR OBRAS DE ASFALTADO

La Municipalidad de Dolores informa que, debido a los trabajos de asfaltado que se están realizando en el distribuidor de calle Lamadrid, se implementarán modificaciones temporales en la circulación vehicular hasta el próximo miércoles.

Durante los días lunes y martes permanecerá cerrada la mano de salida hacia Mar del Plata, por lo que se recomienda utilizar como vías alternativas la Ruta 63 o salir por calle Esteban Facio.

Además, entre el martes y el miércoles permanecerá cerrada la mano de ingreso a la ciudad. Quienes deban acceder a Dolores deberán continuar hasta el final del paredon de la autovía 2, pasando el Canal A, para retomar el acceso e ingresar por la zona del Cementerio.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos y a quienes transiten por el lugar circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la obra, a fin de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de las tareas.