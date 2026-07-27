EL MUNICIPIO REALIZÓ TRABAJOS DE PINTURA EN EL JARDÍN N.º 905

La Municipalidad de Dolores continúa realizando trabajos de mejora en establecimientos educativos de la ciudad, atendiendo las necesidades de las instituciones y acompañando el mantenimiento de sus instalaciones.

En esta oportunidad, se llevó adelante la pintura integral del interior y exterior del Jardín N.º 905, renovando los distintos espacios y mejorando sus condiciones edilicias.

Desde el municipio se continua acompañando a las instituciones educativas, con tareas que contribuyen a que los niños y niñas desarrollen sus actividades cotidianas en un entorno adecuado y con mejores condiciones para su aprendizaje y desarrollo.