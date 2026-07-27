Dolores

VACACIONES DE INVIERNO: TRAS UN FIN DE SEMANA CON DIVERSAS PROPUESTAS, CONTINÚA LA AGENDA DE ACTIVIDADES

La Municipalidad de Dolores continúa desarrollando una variada agenda de actividades gratuitas en el marco de las Vacaciones de Invierno, con propuestas culturales, recreativas y espectáculos que durante el fin de semana convocaron a vecinos y visitantes en distintos espacios de la ciudad.

Las actividades comenzaron el viernes en el Museo Libres del Sur, donde grandes y chicos disfrutaron de una jornada que combinó naturaleza, creatividad y entretenimiento. El avistaje de aves y reconocimiento de flora, los talleres de encuadernación y macetas recicladas, junto con el maquillaje artístico, fueron parte de una propuesta pensada para compartir y disfrutar en familia.

El sábado, el Museo Libres del Sur volvió a recibir a la gente con nuevas actividades recreativas y la presentación del show del payaso “Manotas”, que sumó humor y diversión para grandes y chicos.

La agenda continuó el domingo con propuestas en distintos puntos de la ciudad. En el Parque Termal se desarrolló la Peña Termal, con música, danza y tradición, mientras que en Plaza Moreno tuvo lugar una nueva edición de la Feria de Emprendedores, que reunió a productores y artesanos locales.

El cierre del fin de semana se llevó adelante en el Teatro Unione con la presentación de Piñón Fijo, quien convocó a numerosas familias y brindó un espectáculo lleno de música, humor y alegría para el público infantil.

La programación continuará hoy lunes 27, de 14:00 a 17:00 horas, con una nueva propuesta en Plaza 25 de Mayo y la Biblioteca Municipal. La jornada incluirá juegos recreativos y actividades culturales para que las familias puedan seguir disfrutando de tardes de encuentro, entretenimiento y diversión.

 

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