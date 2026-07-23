EL MUNICIPIO RECIBIÓ A LA ASOCIACIÓN DE EX TRIPULANTES DEL A.R.A. PIEDRABUENA Y RECONOCIÓ SU LABOR EN LA GUERRA DE MALVINAS

El Intendente Juan Pablo García recibió a integrantes de la Asociación de Ex Tripulantes del A.R.A. Piedrabuena, en un encuentro marcado por el reconocimiento y el agradecimiento a quienes formaron parte de la historia de la Guerra de Malvinas.

“Es un orgullo recibir en nuestra ciudad a hombres que formaron parte de la historia de Malvinas y que demostraron un enorme valor al servicio de nuestra Patria”, expresó el Jefe Comunal.

Durante el encuentro se destacó la labor desempeñada por la tripulación del A.R.A. Piedrabuena, que tras el hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano participó en el rescate de 278 sobrevivientes en las frías aguas del Atlántico Sur, en una misión realizada en condiciones extremas.

Cómo parte de la jornada, se firmó un convenio que permitirá a los integrantes de la asociación visitar el Parque Termal de Dolores, como un gesto de reconocimiento y agradecimiento por el servicio prestado a la Nación.